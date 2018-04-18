Кузнецкий район возглавил областной инвестрейтинг Экономика

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Кузнецкий район стал лидером инвестиционного рейтинга городских округов и муниципальных районов Пензенской области за I квартал 2018 года, который сформирован региональным министерством экономики.

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Вторую строчку рейтинга занял Городищенский, а третью — Бессоновский район. При этом Кузнецкий и Бессоновский районы сохранили свои позиции по сравнению с IV кварталом 2017 года, а Городищенский улучшил результат на два пункта.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области, муниципальные агентства по развитию предпринимательства данных районов выдали товарные кредиты на общую сумму свыше 11,8 млн. рублей и провели примерно 200 семинаров, круглых столов и других мероприятий для представителей бизнеса.

При составлении рейтинга учитывалась работа органов местного самоуправления с инвесторами и субъектами малого и среднего предпринимательства, развитие муниципально-частного партнерства и оценка регулирующего воздействия, а также повышение доступности услуг для бизнеса в многофункциональных центрах.

Последние три места заняли Земетчинский, Малосердобинский и Неверкинский районы.

«Создание качественной деловой среды на всей территории региона — это основная задача, стоящая перед правительством Пензенской области. Рейтинг позволяет оценить фактический результат усилий муниципальных властей по улучшению делового климата и созданию благоприятных условий для малого и среднего бизнеса», — прокомментировал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.