Объем ВРП в Пензенской области за 2017 год, по прогнозам, составит 351,5 млрд. рублей Экономика

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Объем валового регионального продукта (ВРП) в Пензенской области за 2017 год, по прогнозам, составит 351,5 млрд. рублей, что почти на 13 млрд. рублей больше уровня 2016-го. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«В 2017 году в Пензенской области, несмотря на сохранение геополитической напряженности и режима санкций, по основным макроэкономическим показателям наблюдалась стабильная положительная динамика», — сказал он, выступая с отчетом о результатах деятельности облправительства за 2017 год в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 25 апреля.

Иван Белозерцев добавил, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Пензенской области выросли на 5,3%.

«По приросту собственных доходов регион находится на шестом месте в Приволжском федеральном округе», — уточнил губернатор.

Он также обратил внимание на то, что государственный долг был сокращен практически на 1 млрд. рублей и составляет сегодня 22,3 млрд. рублей.

«До конца года мы планируем довести его до 20,7 млрд. рублей», — добавил глава региона.

Иван Белозерцев напомнил, что в 2017 году Пензенская область в числе 40 субъектов РФ получила грант из федерального бюджета за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала.

«Кроме того, впервые дотация из федерального бюджета — она составила 6,4 млрд. рублей — была предоставлена на основании заключенного с Минфином России соглашения, в соответствии с которым нами приняты и выполнены в полном объеме обязательства по реализации мер, направленных на бюджетную консолидацию и снижение уровня дотационности Пензенской области», — отметил губернатор.