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В Пензе планируют расширить спектр грантов для малого бизнеса

08:45 | 02.10.2018 | Экономика

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Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Возможность расширения спектра предоставления грантов, выделяемых субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе из городского бюджета, будет рассмотрена в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе планируют расширить спектр грантов для малого бизнеса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кроме того, для улучшения конкурентной среды [необходимо] активизировать работу по дополнительному информированию представителей бизнеса», — сказал глава администрации Пензы в ходе заседания совета по инвестиционному развитию и предпринимательству.

По его мнению, это обеспечит поддержку тем субъектам МСП, которые только начинают свой путь и больше всего в ней нуждаются.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2017 году на конкурс грантов было подано четыре заявки, соответствующих требованиям. Победителями стали три субъекта предпринимательства, реализующие проекты в области обслуживания дорожной инфраструктуры, производства элементов для локомотивостроения и переработке сельскохозяйственной продукции.

Им были перечислены гранты в сумме 300 тыс. рублей, которые использованы по назначению с соблюдением всех условий программы.

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