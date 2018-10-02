В Пензе планируют расширить спектр грантов для малого бизнеса Экономика

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Возможность расширения спектра предоставления грантов, выделяемых субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе из городского бюджета, будет рассмотрена в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Кроме того, для улучшения конкурентной среды [необходимо] активизировать работу по дополнительному информированию представителей бизнеса», — сказал глава администрации Пензы в ходе заседания совета по инвестиционному развитию и предпринимательству.

По его мнению, это обеспечит поддержку тем субъектам МСП, которые только начинают свой путь и больше всего в ней нуждаются.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2017 году на конкурс грантов было подано четыре заявки, соответствующих требованиям. Победителями стали три субъекта предпринимательства, реализующие проекты в области обслуживания дорожной инфраструктуры, производства элементов для локомотивостроения и переработке сельскохозяйственной продукции.

Им были перечислены гранты в сумме 300 тыс. рублей, которые использованы по назначению с соблюдением всех условий программы.