В Пензе за месяц выявлено два объекта, которые возводятся без разрешения Экономика

Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Два объекта, возведение которых осуществляется без разрешительной документации, выявлено в Пензе в мае. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

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Он пояснил, что один из них располагается на улице Долгорукова, 4 — на нем допускается размещение производства или административных зданий, однако проверить, используется ли земля по назначению, нельзя, в том числе из-за отсутствия проектной документации.

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«Администрация вернула документы в Госжилстройтехинспекцию для доработки в соответствии с Градостроительным кодексом», — сказал Магомед Агамагомедов в ходе совещания в мэрии во вторник, 25 июня.

По его словам, на улице Беляева, 2Д, строительство также начато без получения соответствующего разрешения.

Вице-мэр уточнил, что в досудебном порядке владельцу земельного участка направлено требование о его приведении в прежнее состояние.

«Если правообладатель данные работы не проведет, будет принято решение о направлении искового заявления в суд о сносе данного объекта», — отметил заместитель главы администрации города.