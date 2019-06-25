EN
12:39:03 Вторник, 25 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе за месяц выявлено два объекта, которые возводятся без разрешения

11:44 | 25.06.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Два объекта, возведение которых осуществляется без разрешительной документации, выявлено в Пензе в мае. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

В Пензе за месяц выявлено два объекта, которые возводятся без разрешения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что один из них располагается на улице Долгорукова, 4 — на нем допускается размещение производства или административных зданий, однако проверить, используется ли земля по назначению, нельзя, в том числе из-за отсутствия проектной документации.

Читайте также

В Пензе наблюдается тенденция к снижению числа объектов самовольного строительства

«Администрация вернула документы в Госжилстройтехинспекцию для доработки в соответствии с Градостроительным кодексом», — сказал Магомед Агамагомедов в ходе совещания в мэрии во вторник, 25 июня.

По его словам, на улице Беляева, 2Д, строительство также начато без получения соответствующего разрешения.

Вице-мэр уточнил, что в досудебном порядке владельцу земельного участка направлено требование о его приведении в прежнее состояние.

«Если правообладатель данные работы не проведет, будет принято решение о направлении искового заявления в суд о сносе данного объекта», — отметил заместитель главы администрации города.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе наблюдается тенденция к снижению числа объектов самовольного строительства Житель Пензенской области подозревается в истязании сына
Мэр потребовал оповестить оставшихся без воды пензенцев о сроках ремонтных работ Названа причина отключения воды в доме на улице Московской в Пензе
Пензенские поисковики отправились в Карелию Курсанты ВЮИ ФСИН России прибыли в Пензу на практику
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама