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Пензенский бизнес-омбудсмен будет работать в здании регионального правительства

11:22 | 12.04.2021 | Экономика

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Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин будет работать в здании регионального правительства. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Пензенский бизнес-омбудсмен будет работать в здании регионального правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Михаил Николаевич Лисин и его офис переезжают в здание правительства Пензенской области», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 апреля.

Он дал поручение провести необходимую подготовительную работу, чтобы разместить аппарат бизнес-омбудсмена в облправительстве.

В настоящее время уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области осуществляет деятельность по адресу: Пенза, улица Володарского, 49.

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