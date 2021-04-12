Пензенский бизнес-омбудсмен будет работать в здании регионального правительства Экономика

Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин будет работать в здании регионального правительства. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Михаил Николаевич Лисин и его офис переезжают в здание правительства Пензенской области», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 апреля.

Он дал поручение провести необходимую подготовительную работу, чтобы разместить аппарат бизнес-омбудсмена в облправительстве.

В настоящее время уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области осуществляет деятельность по адресу: Пенза, улица Володарского, 49.