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Следователи организовали проверку по информации в СМИ о нападении собаки на женщину в Пензе

17:34 | 12.12.2024 | Экономика

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Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована после размещения в СМИ информации о нападении собаки на женщину в Пензе.

Следователи организовали проверку по информации в СМИ о нападении собаки на женщину в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По информации, распространенной в СМИ, о нападении собаки на жительницу города Пензы в следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы [...] организована проверка по ст. 293 УК РФ «Халатность», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Следственное управление обращается к пострадавшей и очевидцам с просьбой связаться с сотрудниками следственного управления по телефону: +7 (8412) 63-64-96», — добавляется в сообщении.

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