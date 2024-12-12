Следователи организовали проверку по информации в СМИ о нападении собаки на женщину в Пензе Экономика

Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована после размещения в СМИ информации о нападении собаки на женщину в Пензе.

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«По информации, распространенной в СМИ, о нападении собаки на жительницу города Пензы в следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы [...] организована проверка по ст. 293 УК РФ «Халатность», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Следственное управление обращается к пострадавшей и очевидцам с просьбой связаться с сотрудниками следственного управления по телефону: +7 (8412) 63-64-96», — добавляется в сообщении.