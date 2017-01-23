В Пензе около 40 команд школьников станут участниками интеллектуальной игры Образование

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. 38 команд из городов и районов Пензенской области примут участие в региональном этапе игры в формате «Что? Где? Когда?», который пройдет на базе Института регионального развития в предстоящий четверг, 26 января.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, все команды предварительно показали высокие результаты на муниципальном этапе.

«Мероприятие организовано в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» и проведения отборочных этапов соревнования для участия в интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа. Проект стартовал в сентябре 2016 года», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сильнейшая команда из Пензенской области представит регион на интеллектуальной олимпиаде ПФО, которая состоится в Ульяновске в феврале.