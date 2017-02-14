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В Пензе 56 школьников вышли во второй этап игры «Умники и умницы»

12:32 | 14.02.2017 | Образование

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. 56 пензенских школьников примут участие во втором региональном отборочном этапе интеллектуальной игры «Умники и умницы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

В Пензе 56 школьников вышли во второй этап игры «Умники и умницы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они стали победителями первого отборочного этапа, который состоялся 10 февраля.

За победу будут бороться школьники из Пензы, Верхнего Ломова, Беково, Каменки, Иссы, Наровчата, Тамалы, Вадинска, Никольска, Башмаково, Шемышейки, Неверкино и других городов и сел региона.

Победители второго отборочного этапа выйдут в финал игры, который пройдет в мае в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» при участии автора игры, профессора МГИМО Юрия Вяземского.
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