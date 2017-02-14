В Пензе 56 школьников вышли во второй этап игры «Умники и умницы» Образование

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. 56 пензенских школьников примут участие во втором региональном отборочном этапе интеллектуальной игры «Умники и умницы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

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Они стали победителями первого отборочного этапа, который состоялся 10 февраля.

За победу будут бороться школьники из Пензы, Верхнего Ломова, Беково, Каменки, Иссы, Наровчата, Тамалы, Вадинска, Никольска, Башмаково, Шемышейки, Неверкино и других городов и сел региона.

Победители второго отборочного этапа выйдут в финал игры, который пройдет в мае в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» при участии автора игры, профессора МГИМО Юрия Вяземского.