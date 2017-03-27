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Представители ИРР Пензенской области примут участие во всероссийском форуме в Москве

10:17 | 27.03.2017 | Образование

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Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Представители Института регионального развития Пензенской области примут участие в ХI всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России», который пройдет в Москве с 19 по 21 апреля.

Представители ИРР Пензенской области примут участие во всероссийском форуме в Москве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его основной темой станет обсуждение и продвижение регионального опыта комплексного решения вопросов создания единой здоровьесберегающей среды и условий для ведения здорового образа жизни.

Планируется, что на форуме ИРР Пензенской области продемонстрирует опыт региона по реализуемым в образовательных организациях проектам, которые направлены на формирование здорового образа жизни и повышение качества физического воспитания обучающихся: «Здоровый дошкольник», «Движение нового поколения «Мы — вместе!», и «Спортивный стиль (ВФСК «ГТО»)».

Как сообщается на сайте ИРР Пензенской области, указанные проекты обеспечивают формирование конструктивного отношения к здоровью и образу жизни, свободному от негативных зависимостей, а также вовлекают детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом.
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