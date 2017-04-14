Более 25 тыс. пензенских школьников напишут всероссийские проверочные работы Образование

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Более 25 тыс. учеников 4, 5 и 11 классов школ Пензенской области напишут всероссийские проверочные работы с 18 по 27 апреля.

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Ученикам четвертого класса предстоит показать знания по русскому языку, математике и окружающему миру.

Пятиклассники также напишут контрольные по русскому языку и математике, а кроме этого — по истории и биологии.

Ученики 11 класса пройдут испытания по географии, физике, химии, биологии и истории.

За эти контрольные не будут выставлять оценки в журнал. Школы используют полученные результаты для совершенствования методик преподавания, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.