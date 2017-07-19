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В Пензенской области стартовал проект «Здоровое лето»

09:29 | 19.07.2017 | Образование

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Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Проект «Здоровое лето», организованный министерствами образования и здравоохранения Пензенской области, стартовал в детском оздоровительном лагере «Строитель» в минувшую среду, 19 июля.

В Пензенской области стартовал проект «Здоровое лето»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В его рамках в лагере была организована работа нескольких площадок.

Так, состоялась битва поваров «Диет-бой». Четырем командам предстояло из определенного набора продуктов приготовить блюда здорового рациона. Кроме овощей, фруктов и молочных продуктов, детям предлагались чипсы, майонез и кетчуп.

Организаторы акции были уверены, что вредные продукты не войдут в состав блюд, однако абсолютно все команды использовали для приготовления чипсы.

После этого для повышения уровня знаний об основных принципах рационального питания с отдыхающими была проведена интерактивная игра.

В это же время возле бассейна дети средней возрастной группы изучали навыки оказания первой помощи. Специалисты территориального центра медицины катастроф научили их проводить непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких методом «рот в рот», а также способам остановки наружного кровотечения и наложениям повязок при различных травмах.

Для детей младшего возраста провели квест, в рамках которого они должны были помочь Доктору Айболиту собрать его чемодан, чтобы он смог отправиться для оказания медицинской помощи.

Для сотрудников лагеря была организована работа центра здоровья, где все желающие могли оценить факторы риска развития заболеваний и получить консультацию специалиста.

По словам начальника отдела медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Пензенской области Марины Евстигнеевой, проект намечено реализовывать не только в текущем, но и в следующем году.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения, следующее мероприятие в рамках «Здорового лета» планируется провести на следующей неделе. 
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