Пензу посетит замгендиректора российского союза «Молодые профессионалы» Дмитрий Глушко Образование

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Заместитель генерального директора союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Дмитрий Глушко посетит Пензенскую область в четверг, 20 июля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального министерства образования, сначала он ознакомится с работой пензенского архитектурно-строительного колледжа и колледжа современных технологий переработки и бизнеса.

«Во второй половине дня состоится встреча с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, на которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества», — добавили в ведомстве.

В министерстве отметили, что основной целью визита Дмитрия Глушко является развитие сотрудничества в сфере подготовки кадров, создания отраслевых высокотехнологичных центров профобразования, а также реализации приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий».

Основой деятельности союза «Молодые профессионалы» как части международного движения WorldSkills International является организация конкурсов профессионального мастерства в России, а также развитие профобразования в соответствии со стандартами движения. Кроме того, оно нацелено на повышение роли профподготовки в социально-экономическом и культурном развитии государства, формирование национальной сборной РФ для выступления на международных соревнованиях.