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Азаров благодарен Белозерцеву за участие педагогов в «Уроке местного самоуправления»

11:48 | 25.07.2017 | Образование

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Председатель общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» Дмитрий Азаров выразил благодарность губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву за активное участие педагогов региона в конкурсе «Урок местного самоуправления».

Азаров благодарен Белозерцеву за участие педагогов в «Уроке местного самоуправления»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что вовлечение активных граждан к решению вопросов, затрагивающих их интересы на местном уровне, может дать значительные результаты для развития местного самоуправления в России.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, всероссийский смотр-конкурс лучших практик среди общеобразовательных организаций субъектов РФ «Урок местного самоуправления» проводился с февраля по апрель 2017 года. От представителей 63 регионов в оргкомитет поступило более 100 заявок.

От Пензенской области участие в конкурсе приняли девять педагогов из Башмаковского, Тамалинского, Сердобского, Мокшанского и Камешкирского районов, а также Кузнецка и Заречного.

Проведение уроков в рамках данного проекта в школах страны стало первым масштабным мероприятием, информирующим учащихся о целях и задачах местного самоуправления, а также раскрывающим возможности участия в развитии муниципальных образований.
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