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В Пензенской области стартовала приемка школ к новому учебному году

11:01 | 26.07.2017 | Образование

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Созданная при министерстве образования Пензенской области рабочая группа приступила к приемке школ к новому учебному году.

В Пензенской области стартовала приемка школ к новому учебному году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ее состав вошли представители Роспотребнадзора, Госпожнадзора и управления МВД России по Пензенской области.

Всего к проверке будет предъявлено 605 учреждений: 329 общеобразовательных организаций, 179 — дошкольных, 73 — дополнительного образования, 24 — профессиональных образовательных организаций.

На подготовку к учебному году 2017–2018 из муниципальных бюджетов было выделено более 60 млн. рублей.

Предполагается, что в рамках приемки проверяющие оценят состояние пожарной и антитеррористической безопасности, соблюдение санитарных и гигиенических норм, качество проведенного ремонта, обеспечение учебно-наглядным оборудованием и интернетом, а также другие факторы.

Приемка школ будет проводиться до 15 августа.

Итоги готовности образовательных организаций к учебному году должны быть подведены к 20 августа.
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