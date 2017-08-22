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Девушки из Заречного смогут стать военными летчиками

11:57 | 22.08.2017 | Образование

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Заречный, 22 августа 2017. PenzaNews. Город Заречный Пензенской области получил наряд на двух девушек, желающих пройти обучение на военных летчиков в Краснодаре. Об этом сообщил военный комиссар по ЗАТО Игорь Ермаков в ходе планерки в мэрии.

Девушки из Заречного смогут стать военными летчиками

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что сроки поступления в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, которое впервые набирает группу из 15 девушек для обучения по этой специальности, продлены.

По вопросам поступления в учебное заведение выпускницы школ 2017-го и предыдущего года могут обратиться в отдел военного комиссариата по городу Заречному. Им потребуется пройти медицинскую комиссию и тестирование, а также предъявить результаты единого государственного экзамена по физике, математике и русскому языку.

Кандидаты на поступление будут отобраны и направлены на обучение к 1 октября, сообщает управление общественных связей Заречного.
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