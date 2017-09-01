Иван Белозерцев поздравил пензенских школьников с Днем знаний Образование

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил школьников Пензенской области с Днем знаний, который отмечается в пятницу, 1 сентября.

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«Остались позади летние каникулы, впереди — новый учебный год, время интересных событий, открытий и творческих находок, спортивных побед, реализации перспективных проектов», — отметил глава региона.

По его словам, в 2017 году впервые за парты сядут почти 14 тыс. первоклассников.

«1 сентября дает старт очередному этапу плодотворной деятельности педагогических работников, на которых мы традиционно возлагаем большие надежды. От вас зависит не просто многое, от вас зависит все, ведь дети — наше будущее. И они должны вырасти патриотами великой страны, готовыми посвятить ей все свои знания и силы», — добавил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что роль учителя в современном мире трудно переоценить.

«Искренне желаю учащимся и их наставникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в учебе и педагогическом труде!» — цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.