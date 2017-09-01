12:00:33 Пятница, 1 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Визит Вячеслава Володина на областную станцию скорой помощи. Пенза, 31 августа 2017 г.

Иван Белозерцев поздравил пензенских школьников с Днем знаний

08:06 | 01.09.2017 | Образование

Печать

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил школьников Пензенской области с Днем знаний, который отмечается в пятницу, 1 сентября.

Иван Белозерцев поздравил пензенских школьников с Днем знаний

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Остались позади летние каникулы, впереди — новый учебный год, время интересных событий, открытий и творческих находок, спортивных побед, реализации перспективных проектов», — отметил глава региона.

По его словам, в 2017 году впервые за парты сядут почти 14 тыс. первоклассников.

«1 сентября дает старт очередному этапу плодотворной деятельности педагогических работников, на которых мы традиционно возлагаем большие надежды. От вас зависит не просто многое, от вас зависит все, ведь дети — наше будущее. И они должны вырасти патриотами великой страны, готовыми посвятить ей все свои знания и силы», — добавил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что роль учителя в современном мире трудно переоценить.

«Искренне желаю учащимся и их наставникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в учебе и педагогическом труде!» — цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.
Актуальное
Читайте также
Ремонт теплосетей в Пензе проходит по графику Пензенский губернатор поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
В Пензе иностранца будут судить за сбыт наркотиков через Viber и WhatsApp 300 детей из Пензенской области отправятся в пансионат «Приморский»
Валерий Савельев поздравил пензенцев с Днем знаний Семеро пензенских атлетов удостоены новых спортивных званий
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама