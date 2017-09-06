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Дополнительный ЕГЭ по русскому языку в Пензенской области прошел без нарушений

08:13 | 06.09.2017 | Образование

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Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Дополнительный единый государственный экзамен по русскому языку прошел в Пензенской области без технологических сбоев и нарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Дополнительный ЕГЭ по русскому языку в Пензенской области прошел без нарушений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В минувший вторник, 5 сентября, ЕГЭ сдавали учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию в основной период, либо повторно получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов.

ЕГЭ по русскому языку сдавали шестеро выпускников. Еще один человек писал государственный выпускной экзамен.

Результаты работ будут известны не позднее 15 сентября.

Следующее испытание — ЕГЭ по математике базового уровня — пройдет 8 сентября. Заявление на сдачу экзамена подали 30 выпускников.
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