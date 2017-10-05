От работы учителей зависит будущее Пензенской области — Иван Белозерцев Образование

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Будущее Пензенской области напрямую зависит от труда учителей. Такое мнение выразил губернатор Иван Белозерцев, поздравляя педагогов с профессиональным праздником в четверг, 5 октября.

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«День учителя — прекрасный повод выразить глубокую признательность нашим педагогам, вспомнить тех, кто провел для нас первые уроки, стал примером доброты, справедливости, душевной чуткости. От благородного труда учителя без преувеличения зависит будущее Пензенской области и России. Именно педагог дает новым поколениям необходимые знания и навыки, вкладывает в сердца и души базовые нравственные ценности», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что современная система образования региона с успехом справляется с поставленными задачами и готова к решению новых.

«Педагоги Сурского края реализуют инновационные образовательные программы и проекты, результатом которых являются победы воспитанников на международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. Уверен, что так будет и впредь», — пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор выразил особые слова благодарности ветеранам отрасли, которые внесли большой вклад в воспитание и образование многих поколений Пензенской области и передают свой опыт молодым педагогам.

«Низкий поклон вам за терпение, любовь к детям, преданность профессии. Крепкого здоровья, благополучия и новых творческих свершений!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.