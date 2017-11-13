В Пензе определят победителей экологического конкурса среди подростков Образование

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Три мероприятия в рамках регионального движения молодых исследователей окружающей среды «Юность. Экология. Будущее» состоится в Пензенском государственном аграрном университете в предстоящий четверг, 16 ноября.

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В частности, на базе аграрного вуза пройдет XXI областная научно-практическая конференция юных исследователей окружающей среды, областной юниорский конкурс исследований «Подрост» и региональный конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по охране и восстановлению водных ресурсов.

К участию в мероприятиях приглашены учащиеся образовательных организаций в возрасте от 10 до 18 лет, выполнившие исследовательскую работу по изучению экологического состояния окружающей среды и ставшие победителями и призерами муниципальных этапов научно-практических конференций.

Организаторами конкурсов и конференции являются министерство образования Пензенской области, центр развития творчества детей и юношества и ПГАУ.

Открытие конференции состоится в 10.00, сообщает пресс-службе регионального Минобразования.