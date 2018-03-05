EN
17:18:27 Понедельник, 5 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензенской области пересмотрят подход к преподаванию математики

09:55 | 05.03.2018 | Образование

Печать

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил министру образования региона Александру Воронкову проработать вопрос о внедрении комплекса мер, направленных на повышение качества знаний учащихся по математике.

В Пензенской области пересмотрят подход к преподаванию математики

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Министр образования [и науки России Ольга Васильева в ходе визита в регион] отметила Пензенскую область с лучшей стороны по сдаче единого государственного экзамена практически по всем предметам — мы за 2017 год улучшили показатели, но по математике по России и по Пензенской области этот показатель не самый лучший», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

В связи с этим он потребовал проанализировать кадровый аспект проблемы, в том числе возрастной состав учителей математики и уровень их подготовки, а также подготовить конкретные предложения, способные изменить сложившуюся ситуацию к лучшему.

В свою очередь министр образования региона Александр Воронков сообщил, что уже запланированы мероприятия по повышению квалификации педагогов на базе Пензенского государственного университета.

«Институт регионального развития разработает систему подготовки учителей математики», — добавил он, напомнив при этом, что ранее такая система была проработана для учителей физики и иностранных языков.

Министр выразил надежду на то, что эти меры позволят увидеть результат в ближайшие два года.
Актуальное
Читайте также
Губернатор предложил задействовать «Пензалифт» в реализации программы капремонта Стало известно о пожаре на строящейся станции обезжелезивания воды в Кузнецке
Власти Пензы согласовали митинг, на который приедет Сергей Удальцов В Пензенской области зафиксировано 85 случаев гриппа
Сотрудникам нижнеломовского завода «Сварка» выплатили долги по зарплате В Пензе найдут помещения для занятий теннисом и установки столов, оставшихся после ЧР
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама