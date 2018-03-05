В Пензенской области пересмотрят подход к преподаванию математики Образование

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил министру образования региона Александру Воронкову проработать вопрос о внедрении комплекса мер, направленных на повышение качества знаний учащихся по математике.

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«Министр образования [и науки России Ольга Васильева в ходе визита в регион] отметила Пензенскую область с лучшей стороны по сдаче единого государственного экзамена практически по всем предметам — мы за 2017 год улучшили показатели, но по математике по России и по Пензенской области этот показатель не самый лучший», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

В связи с этим он потребовал проанализировать кадровый аспект проблемы, в том числе возрастной состав учителей математики и уровень их подготовки, а также подготовить конкретные предложения, способные изменить сложившуюся ситуацию к лучшему.

В свою очередь министр образования региона Александр Воронков сообщил, что уже запланированы мероприятия по повышению квалификации педагогов на базе Пензенского государственного университета.

«Институт регионального развития разработает систему подготовки учителей математики», — добавил он, напомнив при этом, что ранее такая система была проработана для учителей физики и иностранных языков.

Министр выразил надежду на то, что эти меры позволят увидеть результат в ближайшие два года.