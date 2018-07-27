Пенза получит более 20 млн. рублей на создание ясельных групп в детсадах Образование

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Пенза получит из бюджета области субсидию в размере почти 20 млн. 290 тыс. рублей на создание в детсадах дополнительных мест для воспитанников в возрасте от двух месяцев до трех лет.

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Распределение средств на эти цели в общем объеме 80 млн. рублей утверждено постановлением областного правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», свыше 42 млн. рублей предусмотрено для Пензенского района, более 17,5 млн. рублей — для Неверкинского.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин, выступая на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии в интересах детей в Москве, поручил решить проблему с местами в детских садах для воспитанников младше 3 лет.

По его словам, в ближайшие два года предстоит создать более 326 тыс. мест в яслях.