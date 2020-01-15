Виктория Нагорнова из Пензы победила на региональном этапе олимпиады по французскому языку Образование

Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. Ученица пензенской многопрофильной гимназии №4 «Ступени» Виктория Нагорнова стала победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

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По итогам письменного тура она получила 76 баллов, устного — 20, набрав в общей сложности 96 баллов.

Заключительный этап олимпиады пройдет в Москве с 20 по 24 марта.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, всего в региональном этапе олимпиады по французскому языку, состоявшемся 10 и 11 января, приняли участие восемь учеников 9–11 классов школ региона.

Пятеро представляли лингвистическую гимназию №6, по одному — гимназию №4 и школу №1, а еще один ученик приехал из Кузнецкого района.