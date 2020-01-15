EN
18:05:49 Среда, 15 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Виктория Нагорнова из Пензы победила на региональном этапе олимпиады по французскому языку

09:16 | 15.01.2020 | Образование

Печать

Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. Ученица пензенской многопрофильной гимназии №4 «Ступени» Виктория Нагорнова стала победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Виктория Нагорнова из Пензы победила на региональном этапе олимпиады по французскому языку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По итогам письменного тура она получила 76 баллов, устного — 20, набрав в общей сложности 96 баллов.

Заключительный этап олимпиады пройдет в Москве с 20 по 24 марта.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, всего в региональном этапе олимпиады по французскому языку, состоявшемся 10 и 11 января, приняли участие восемь учеников 9–11 классов школ региона.

Пятеро представляли лингвистическую гимназию №6, по одному — гимназию №4 и школу №1, а еще один ученик приехал из Кузнецкого района.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе обсудят реализацию положений послания президента России «Птичье молоко» в подарочной упаковке выпустят в Пензе ко Дню Победы
В Пензе для диагностики онкологии начали использовать новое оборудование за 70 млн. рублей Гражданин Таджикистана подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому в Мокшане
Житель Пензы получил сутки ареста за комментарий в соцсети При пожаре в Башмаковском районе спасен мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама