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В Пензенской области в пунктах сдачи ЕГЭ установят кондиционеры

09:48 | 13.07.2020 | Образование

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Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Кондиционеры должны быть установлены во всех пунктах проведения единых государственных экзаменов в Пензенской области. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев перед министром образования региона Александром Воронковым после того, как стало известно, что пятеро выпускников не смогли написать ЕГЭ, поскольку не выдержали жары в аудиториях.

В Пензенской области в пунктах сдачи ЕГЭ установят кондиционеры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Надо было предусмотреть эту проблему и внести мне предложения — выделить средства и закупить кондиционеры, чтобы классы охлаждались перед проведением единого государственного экзамена, чтобы и дети, и учителя находились в комфортных условиях», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 13 июля.

По словам Александра Воронкова, в Пензенской области открыто 29 пунктов сдачи ЕГЭ, в которых действует около 400 аудиторий.

Он уточнил, что на их оснащение кондиционерами потребуется 12 млн. рублей.

Иван Белозерцев потребовал подготовить необходимые документы.

«В любом случае в следующем году эти аудитории должны быть с кондиционерами», — подчеркнул он.

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