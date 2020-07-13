В Пензенской области в пунктах сдачи ЕГЭ установят кондиционеры Образование

Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Кондиционеры должны быть установлены во всех пунктах проведения единых государственных экзаменов в Пензенской области. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев перед министром образования региона Александром Воронковым после того, как стало известно, что пятеро выпускников не смогли написать ЕГЭ, поскольку не выдержали жары в аудиториях.

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«Надо было предусмотреть эту проблему и внести мне предложения — выделить средства и закупить кондиционеры, чтобы классы охлаждались перед проведением единого государственного экзамена, чтобы и дети, и учителя находились в комфортных условиях», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 13 июля.

По словам Александра Воронкова, в Пензенской области открыто 29 пунктов сдачи ЕГЭ, в которых действует около 400 аудиторий.

Он уточнил, что на их оснащение кондиционерами потребуется 12 млн. рублей.

Иван Белозерцев потребовал подготовить необходимые документы.

«В любом случае в следующем году эти аудитории должны быть с кондиционерами», — подчеркнул он.