Два педагога из Пензенской области отличились на конкурсе «Сердце отдаю детям» Образование

Санкт-Петербург, 24 ноября 2020. PenzaNews. Два педагога из Пензенской области отличились на федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», состоявшемся в Санкт-Петербурге.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Илья Мордовин, представляющий центр детского творчества города Сердобска, стал победителем в номинации «Техническая».

Педагог дома детского творчества №1 города Пензы Репсимэ Русина оказалась лучшей в номинации «Художественная».

Всего победители были определены в девяти номинациях.

Как сообщает пресс-служба Минпросвещения России, финал объединил 90 человек из 35 субъектов РФ. Заключительный этап состоял из двух туров, которые включали в себя несколько испытаний, в том числе проведение открытого занятия, выполнение задач на применение различных технологий, а также на разрешение педагогической ситуации.