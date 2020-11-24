EN
17:38:17 Вторник, 24 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Два педагога из Пензенской области отличились на конкурсе «Сердце отдаю детям»

13:30 | 24.11.2020 | Образование

Печать

Санкт-Петербург, 24 ноября 2020. PenzaNews. Два педагога из Пензенской области отличились на федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», состоявшемся в Санкт-Петербурге.

Два педагога из Пензенской области отличились на конкурсе «Сердце отдаю детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Илья Мордовин, представляющий центр детского творчества города Сердобска, стал победителем в номинации «Техническая».

Педагог дома детского творчества №1 города Пензы Репсимэ Русина оказалась лучшей в номинации «Художественная».

Всего победители были определены в девяти номинациях.

Как сообщает пресс-служба Минпросвещения России, финал объединил 90 человек из 35 субъектов РФ. Заключительный этап состоял из двух туров, которые включали в себя несколько испытаний, в том числе проведение открытого занятия, выполнение задач на применение различных технологий, а также на разрешение педагогической ситуации.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс» перешло около 1 тыс. 640 домов Установлена личность женщины, погибшей в ДТП под Кузнецком
Белозерцев потребовал решить вопрос с парковками у больниц в Пензе в 2021–2022 годах Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при продаже гаража
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 22 детей В Пензе у поликлиники на улице Гагарина планируется обустроить новые парковочные места
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама