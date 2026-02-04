20:47:04 Среда, 4 февраля
В Пензенской области из-за морозов 5 февраля рекомендовано отменить занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей

18:01 | 04.02.2026 | Образование

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области из-за морозов рекомендовало отменить 5 февраля занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей.

В Пензенской области из-за морозов 5 февраля рекомендовано отменить занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным пензенского ЦГМС, ночью и утром 5 февраля 2026 года по области объявлен желтый уровень погодной опасности, местами ожидаются морозы до -30...-32°C. В целях сохранения здоровья обучающихся министерство образования Пензенской области рекомендует отменить учебные занятия 5 февраля для учащихся 1-11 классов, а также студентов 1-2 курсов колледжей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобразования региона в среду, 4 февраля.

В нем добавляется, что по просьбе родителей в школах будут организованы дежурные группы.

«Что касается детских садов, решение об их посещении родители принимают самостоятельно», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 и 4 февраля из-за морозов занятия в школах Пензенской области также были отменены.


