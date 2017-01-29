Жильцов микрорайона Север в Пензе просят быть дома во время пуска тепла ЖКХ

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Работники социальных служб Пензы проводят поквартирный обход в микрорайоне Север, в ходе которого информируют жильцов о ходе ремонта, предлагают необходимую помощь, а также выявляют помещения, где в настоящее время никого нет.

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«Это необходимо для того, чтобы во время пуска тепла был доступ во все жилые помещения, чтобы убедиться в отсутствии протечек», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии отметили, что также во время обхода фиксируется температурный режим в квартирах.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за ночь была произведена замена 2 км 100 метров трубопровода диаметром 57 мм. В настоящий момент продолжаются работы по прокладке трубопровода диаметром 25 мм в жилые дома на улице Нестерова. Без тепла остаются 59 жителей в девяти домах.

В 8.00 воскресенья, 29 января, на смену заступили новые аварийные бригады. На помощь пензенским специалистам пришли рабочие из Заречного.