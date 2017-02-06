Пензенский вице-губернатор призвал не ослаблять контроль за работами на ТЭЦ-1 ЖКХ

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Вопрос надежного функционирования пензенской ТЭЦ-1, где 26 января произошло частичное обрушение кровли котлотурбинного цеха и был отключен турбогенератор ТГ-5 60 МВт, должен находиться в зоне пристального внимания правительства региона и представителей компании «Т Плюс». Такое мнение высказал вице-губернатор Валерий Савин.

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«Мы должны сделать все необходимое, чтобы ТЭЦ работала в полном объеме, все турбогенераторы были готовы, потому что запасной тоже может выйти из строя», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 6 февраля.

Как пояснил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов, в настоящее время отключенный турбогенератор не может быть запущен, так как требуется провести техническую диагностику.

«3 февраля закончен демонтаж обрушившихся конструкций. 5 февраля сооружен временный купол над местом провала. По заверениям технических служб ТЭЦ-1, генератор не пострадал от этого обрушения, и визуально он в целом состоянии находится», — сказал он.

Валерий Савин поручил Дмитрию Семенову держать вопрос функционирования ТЭЦ-1 на личном контроле.

«Просьба: совместно с «Т Плюс» проработать вопрос, чтобы этот генератор в любой момент мог вступить в работу как резервный», — сказал вице-губернатор.