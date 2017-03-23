Поврежденная в прошлом году стойка «Лукойла» до сих пор лежит на газоне у «Олимпа» ЖКХ

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Фирменная стойка российской нефтяной компании «Лукойл», ранее располагавшаяся на въезде на территорию автозаправочного комплекса вблизи торгового центра «Олимп» на проспекте Строителей в Пензе, но поврежденная во время ремонта теплосетей в 2016 году, до сих пор лежит на газоне, портя внешний облик одной из центральных улиц микрорайона Арбеково.

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Местные жители с сожалением констатируют, что на нее не обращают внимания ни владелец АЗС, ни коммунальные службы, которые активно наводят порядок на улицах города после зимы.

При этом очевидно, что на прилегающей к автозаправочному комплексу территории уже проводилась масштабная уборка: на газонах и тротуаре мусора нет, ветки и сухая листва собраны и вывезены.

Вместе с тем мусор остался внутри стойки, на которой раньше указывались актуальные цены на разные виды топлива. На месте ее отдельных разбитых элементов образовались дыры, в которых виднеются пластик и бумага.

В Пензе с 17 марта по 30 апреля проходит месячник по благоустройству. В его рамках запланировано два общегородских субботника — 8 и 22 апреля.