Лежавшую с прошлого года на газоне стойку «Лукойла» быстро убрали после публикации в СМИ ЖКХ

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники коммунальных служб спустя всего несколько часов после выхода на сайте ИА «PenzaNews» критической публикации убрали лежавшую с конца 2016 года около торгового центра «Олимп» на проспекте Строителей в Пензе поврежденную фирменную стойку российской нефтяной компании «Лукойл».

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Информационное сообщение о том, что многометровая разбитая конструкция портит внешний облик одной из центральных магистралей микрорайона Арбеково, где рабочие МУП «Пензадормост» в течение этой недели активно наводили порядок, было опубликовано во второй половине дня.

По наблюдению местных жителей, к вечеру стойку уже убрали, однако мусор, который находился в ней, так и остался лежать на газоне.

Однако, по словам людей, они приятно были удивлены тем фактом, что утром в пятницу, 24 марта, рабочий в ярко оранжевой жилетке быстро привел территорию в надлежащий вид, собрав в большой черный пакет осколки пластика, а также бутылки и бумажки.

В настоящее время на месте, где находилась конструкция, едва пробивается трава, что немного отличает его от остального газона.

Жители Арбеково благодарят коммунальные службы за проявленную оперативность, однако напоминают, что обращать внимание на проблемные участки в Пензе, требующие благоустройства, стоит не только после выхода критических материалов в СМИ.