Губернатор призвал навести порядок вдоль пензенских дорог ЖКХ

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал навести порядок у дорог, проходящих вдоль лесных массивов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дмитрий Васильевич [Семенов, заместитель председателя правительства Пензенской области], надо с министром лесного хозяйства, с городской властью проехать, начиная с Ахунского переезда и на трассу М5», — сказал он в ходе визита в центр сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в среду, 14 июня.

Читайте также

Губернатор не исключил обращения в банк за кредитом для укладки плитки в центре Пензы

Иван Белозерцев отметил, что в Белоруссии, где он недавно был с рабочим визитом, такой проблемы нет — территория вдоль дорог содержится в чистоте.

«Нужно один раз навести порядок и потом только поддерживать», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что при необходимости можно приобрести навесное оборудование для тракторов.

«Раз в две или три недели трактор проходит, убирает траву — другое настроение. Люди видят и понимают, что у нас в регионе, городе, порядок», — сказал он.