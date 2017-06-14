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Губернатор призвал навести порядок вдоль пензенских дорог

15:54 | 14.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал навести порядок у дорог, проходящих вдоль лесных массивов.

Губернатор призвал навести порядок вдоль пензенских дорог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дмитрий Васильевич [Семенов, заместитель председателя правительства Пензенской области], надо с министром лесного хозяйства, с городской властью проехать, начиная с Ахунского переезда и на трассу М5», — сказал он в ходе визита в центр сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в среду, 14 июня.

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Иван Белозерцев отметил, что в Белоруссии, где он недавно был с рабочим визитом, такой проблемы нет — территория вдоль дорог содержится в чистоте.

«Нужно один раз навести порядок и потом только поддерживать», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что при необходимости можно приобрести навесное оборудование для тракторов.

«Раз в две или три недели трактор проходит, убирает траву — другое настроение. Люди видят и понимают, что у нас в регионе, городе, порядок», — сказал он.
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