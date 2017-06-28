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В трех районах Пензенской области несколько сел на время останутся без газа

11:46 | 28.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Газоснабжение некоторых сел Белинского, Башмаковского и Земетчинского районов Пензенской области будет временно приостановлено.

В трех районах Пензенской области несколько сел на время останутся без газа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения специалистами ООО «Газпром трансгаз Саратов» ремонтных работ.

В среду, 12 июля, отключение затронет абонентов, проживающих в Белинском районе — селах Аргамаково, Ершово, Кевдо-Вершина, Козловка, Корсаевка, Кутеевка, Невежкино, Пичевка, Поим, Сентяпино, Студенка, Сулак, Топориха, Ушинка, Черногай, Чернышево, Ширяево, поселках Октябрьский, Режа и Шарово, а также селе Митрофаново Башмаковского района.

26 и 27 июля газоснабжение будет приостановлено в селах Земетчинского района — Долгово, Морсово, Оторма, Раево, Рянза, Салтыково, Чернояр, Юрсово, поселках Кировском, Пашково и деревне Сычевка.

Ожидается, что ремонтные работы продлятся с 8.00 до 18.00.
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