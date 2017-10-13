Жители домов около «Могилевского дворика» считают, что коммунальщики издеваются над ними ЖКХ

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Жители домов около «Могилевского дворика» в Пензе считают, что работники коммунальных служб в буквальном смысле слова издеваются над ними, переставляя с места на место на протяжении уже нескольких месяцев чуть ли не ежедневно мусорный контейнер.

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По словам людей, водитель спецмашины, который забирает отходы, ставит бак так, как ему заблагорассудиться, а не на строго отведенное место на огороженной площадке.

Накануне металлическая емкость вообще оказалась на асфальтовой дорожке, перекрыв подход к продуктовому магазину «Пятерочка».

Контейнерная площадка недалеко от «Могилевского дворика», 12 октября 2017 г.

До этого контейнер ставили прямо на землю — в лужу и грязь, а люди должны были соревноваться в меткости, чтобы кинуть в него мусор, поскольку подойти к баку было невозможно.

Апофеозом нелогичного многомесячного поведения коммунальщиков стало то, что в один из сентябрьских дней они вообще перестали вывозить мусор.

В итоге почти вся контейнерная площадка около «Могилевского дворика» оказалась завалена отходами, а зловонный запах разносился на несколько десятков метров от источника его возникновения.

По словам людей, ночью они видели там даже крыс, которые кормились на помойке.

Контейнерная площадка недалеко от «Могилевского дворика», 8 сентября 2017 г.

В пятницу, 13 октября, контейнер поставили так, как надо: на площадку.

Жители домов называют происходящее не иначе как издевательством и просят власти Пензы и лично заместителя мэра по городскому хозяйству Юрия Ильина навести порядок в отдельно взятом дворе, поскольку чиновники администрации Октябрьского района во главе с Евгением Гусейновым, по их мнению, не в состоянии это сделать, и им давно пора объявить строгий выговор.