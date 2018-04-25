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На ремонт и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения направят 107 млн. рублей

15:29 | 25.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. 107 млн. рублей будет направлено из регионального и местных бюджетов на капитальный ремонт и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в Пензенской области в 2018 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

На ремонт и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения направят 107 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что основная сумма — 75 млн. рублей — заложена в бюджете области.

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«Эти средства позволят выполнить строительство и ремонт 116 объектов», — пояснил Иван Белозерцев, выступая с отчетом о результатах деятельности облправительства за 2017 год в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 25 апреля.

Он напомнил, что в прошлом году на эти цели из бюджета Пензенской области было выделено 36 млн. рублей, а в 2016-м — 22 млн. рублей.

«Например, в 2012 году эта программа вообще была закрыта, и мы ее, помните, в сентябре 2015 года восстановили. Объем финансирования составлял 12 млн. рублей», — добавил губернатор.

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