Мэр Пензы поставил задачу вернуть горячую воду в два дома в Ахунах к 4 сентября ЖКХ

Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачу обеспечить горячим водоснабжением многоквартирные дома №18 и №26 на улице Спартаковской в Ахунах не позднее вторника, 4 сентября.

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«Ко вторнику следующей недели горячая вода у горожан должна появиться», — сказал он в минувшую субботу, 1 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев и заместитель главы администрации Юрий Ильин посетили место ремонта теплотрассы, из-за которой без ГВС остаются два дома, и проконтролировали ход работ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 августа мэр Виктор Кувайцев поставил техническому директору «Т Плюс теплосеть Пенза» Василию Журавлеву задачу к 25 августа обеспечить горячей водой все жилые дома и соцобъекты города, отключенные из-за устранения утечек.

25 августа Василий Журавлев сообщил, что более чем в 20 жилых строений она поступит на день позже.