Мэр Пензы поручил активизировать работу по вывозу снега ЖКХ

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил активизировать работу по вывозу снега с городских улиц и поставил задачу максимально привести территории в порядок до воскресенья, 30 декабря.

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«Выходные дни — для жителей. Коммунальные службы должны усиленно работать», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в пятницу, 28 декабря.

Мэр потребовал уделить особое внимание территориям вблизи магазинов и торговых центров.

«Следует поговорить с руководителями, в том числе тех организаций, у которых есть техника, попросить вывезти снег», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также на совещании обсуждались вопросы обеспечения безопасности во время новогодних и рождественских мероприятий и другие актуальные темы.