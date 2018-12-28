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Мэр Пензы поручил активизировать работу по вывозу снега

10:24 | 28.12.2018 | ЖКХ

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Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил активизировать работу по вывозу снега с городских улиц и поставил задачу максимально привести территории в порядок до воскресенья, 30 декабря.

Мэр Пензы поручил активизировать работу по вывозу снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выходные дни — для жителей. Коммунальные службы должны усиленно работать», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в пятницу, 28 декабря.

Мэр потребовал уделить особое внимание территориям вблизи магазинов и торговых центров.

«Следует поговорить с руководителями, в том числе тех организаций, у которых есть техника, попросить вывезти снег», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также на совещании обсуждались вопросы обеспечения безопасности во время новогодних и рождественских мероприятий и другие актуальные темы.

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