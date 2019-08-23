В Пензе без разрешения работала котельная, обслуживающая три медучреждения ЖКХ

Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Прокурор Октябрьского района Пензы Алексей Попов потребовал от ООО «Теплосервис» устранить нарушения законодательства при подготовке к предстоящему отопительному сезону котельной в Арбеково, обслуживающей городскую больницу №6 имени Г.А. Захарьина, областную наркологическую больницу и бюро судебно-медицинской экспертизы.

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«В ходе проверки оборудования предоставленной в октябре 2018 года в аренду этой организации блочно-модульной котельной на улице Стасова, 7, выявлено отсутствие разрешения на допуск ее в эксплуатацию, проектной документации, паспорта и инструкции по эксплуатации трехствольной дымовой трубы, осмотра и инструментальной проверки сопротивления заземляющего контура трубы и других документов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, это создает угрозу для безаварийного функционирования и эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса.

«По возбужденным прокурором района делам об административных правонарушениях по ст. 9.9 КоАП РФ «Ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов» ООО «Теплосервис» оштрафовано на 10 тыс. рублей, генеральный директор организации — на 1 тыс. рублей. За нарушение правил эксплуатации тепловых энергоустановок теплоснабжающая компания оштрафована еще на 20 тыс. рублей, ее руководитель — на 2 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что к настоящему времени приняты меры к устранению нарушений.