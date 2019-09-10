Проблемы с водоснабжением в Засечном намечено решить в 2020 году ЖКХ

Засечное, 10 сентября 2019. PenzaNews. Проблемы с водоснабжением в селе Засечном Пензенской области планируется решить в 2020 году. Об этом сообщил начальник регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин.

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Он напомнил, что одна скважина в населенном пункте была отремонтирована благодаря введению в Пензенской области режима чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи.

«Вопрос стоит о подключении с водозабора, 5 км проложить трубопровода, тогда можно будет переподключить весь микрорайон, уйти от их скважин, которые на сегодняшний день есть, и уйти на городскую воду. Такой проект [...] начал разрабатываться администрацией Пензенского района. Я думаю, что в рамках программы на следующий год мы должны проблему решить» — сказал Михаил Панюхин в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области во вторник, 10 сентября.

Он пояснил, что управление ЖКХ и районная администрация определили способ подключения, а также провели переговоры с представителями ООО «Горводоканал» о возможности организации данных работ.

Михаил Панюхин добавил, что проект планируется разработать до конца 2019 года.