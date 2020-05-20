В Кузнецке для участников программы расселения аварийного жилья приобретено 38 квартир ЖКХ

Кузнецк, 20 мая 2020. PenzaNews. 38 жилых помещений приобретено в Кузнецке Пензенской области в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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«В 2020 году в них будут переселены и улучшат свои жилищные условия 38 семей — 98 человек», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что квартиры оформлены в муниципальную собственность.

«После заключения с гражданами договоров мены и найма жилых помещений реализация этапа 2020–2021 годов региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кузнецка Пензенской области будет завершена в полном объеме», — отметили в управлении ЖКХ.

В ведомстве добавили, что общая площадь расселяемого жилья составляет около 1,6 тыс. кв. метров, на переселение граждан из бюджетов всех уровней выделено более 57 млн. рублей.

Расселение аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».