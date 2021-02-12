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В Пензенской области в 2020 году выявлено около 970 нарушений в сфере обращения с ТКО

09:35 | 12.02.2021 | ЖКХ

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Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили 967 нарушений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

В Пензенской области в 2020 году выявлено около 970 нарушений в сфере обращения с ТКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в целях устранения нарушений было внесено 367 представлений, по результатам рассмотрения которых 226 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 33 — к административной.

«В суды направлено 354 иска, принесено 26 протестов, 50 лиц предостережено о недопустимости нарушения закона», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что прокурорами, в частности, были выявлены факты несоответствия площадок накопления ТКО требованиям законодательства и складирования бытовых отходов в не предназначенных для этого местах, отсутствие обустроенных мест для сбора крупногабаритного мусора и ртутьсодержащих ламп, а также другие нарушения.

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