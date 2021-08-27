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Белинский вошел в число победителей конкурса лучших проектов создания комфортной среды

10:15 | 27.08.2021 | ЖКХ

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Пенза, 27 августа 2021. PenzaNews. Белинский Пензенской области вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Белинский вошел в число победителей конкурса лучших проектов создания комфортной среды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что Белинский, представивший проект «Белинская весна», отмечен в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек».

Всего в ней было подано четыре заявки от Пензенской области.

Помимо Белинского, их направили Каменка (проект «Суперпарк. Город «живой воды»), Нижний Ломов («Садки — благоустройство зон отдыха у воды»), Сердобск («Березовая роща — место встреч»).

Всего на конкурс было направлено 307 заявок из 73 субъектов РФ.

Победителями признаны 160 проектов из 65 регионов.

По информации министерства ЖКХ и ГСН Пензенской области, 26 победителей из числа малых городов с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек получат по 80 млн. рублей, 56 победителей в подгруппе с населением от 20 тыс. до 50 тыс. человек — по 70 млн. рублей, в подгруппе с населением до 20 тыс. человек 62 победителя — по 50 млн. рублей. Для 16 победителей в категории «Исторические поселения» предусмотрено по 56,25 млн. рублей.

Деньги будут направлены на создание и благоустройство рекреационных пространств, включая организацию пешеходных зон в исторических центрах, реконструкцию культурных объектов, обустройство площадей и скверов, а также ремонт и строительство набережных.

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