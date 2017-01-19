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Четыре человека, по уточненным данным, пострадали при взрыве баллона на стройке в Пензе

10:33 | 19.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Четыре человека, по уточненным данным, пострадали при взрыве газового баллона во время проведения работ в строящемся многоквартирном доме на улице Новоселов в микрорайоне Заря города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации утром в четверг, 19 января.

Четыре человека, по уточненным данным, пострадали при взрыве баллона на стройке в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мэрии добавили, что пострадавшим мужчинам от 19 до 28 лет, у них диагностированы ожоги лица I–II степеней.

«Им была оказана первая медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась», — пояснили в пресс-службе.

В администрации города отметили, что в результате пожара, к которому привел взрыв газового баллона, выгорела квартира на площади 35 кв. метров, произошло разрушение перегородок на первом этаже новостройки.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», взрыв газового баллона в строящемся 5-этажном доме в новом микрорайоне Пензы произошел вечером в минувшую среду, 18 января.

Предварительно было установлено, что в момент ЧП в здании находились около 20–30 рабочих, из них пятеро получили телесные повреждения.

Место пожара в тот же день посетил мэр Пензы Виктор Кувайцев, который выразил уверенность, что последствия случившегося будут оперативно ликвидированы и дом будет сдан в марте 2017 года, как было намечено ранее.
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