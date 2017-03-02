В Пензе три человека получили травмы при столкновении двух машин Происшествия

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Три человека, находившиеся в автомобиле «ВАЗ-2110», получили травмы различной степени тяжести при столкновении с машиной «Lada Priora» на улице 40 лет Октября в Пензе, которое произошло утром в четверг, 2 марта.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, пострадали водитель автомобиля 1995 года рождения, и два его пассажира — мужчина 1985 и женщина 1992 годов рождения.

По информации пресс-службы управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, мужчина, находившийся за рулем «ВАЗа», оказался зажат в покореженной машине.

«Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя «ВАЗ-2110» и транспортировали его в автомобиль скорой помощи. Остальные пострадавшие были извлечены из автомобилей очевидцами и медиками до прибытия спасателей», — пояснили в пресс-службе.