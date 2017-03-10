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В Пензе тягач с негабаритным грузом оборвал троллейбусные провода

13:35 | 10.03.2017 | Происшествия

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Тягач, перевозивший негабаритный груз в виде огромной металлической цистерны, оборвал троллейбусные провода на улице Баумана в Пензе.

В Пензе тягач с негабаритным грузом оборвал троллейбусные провода

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В результате инцидента образовался автомобильный затор как в направлении Терновки, так и центра города.

В настоящее время движение троллейбусов на этом участке блокировано.

Как сообщил ИА «PenzaNews» один из очевидцев происшествия, грузовик выезжал со стороны Свердловского моста, который закрыт на реконструкцию.

Двигаясь в направлении улицы Свердлова, водитель тягача, не рассчитав высоту груза, задел металлической цистерной не только троллейбусные провода, но и дорожные знаки.

Сейчас многотонный грузовик стоит посередине дороги в ожидании приезда сотрудников ГИБДД и ремонтных бригад. Автомобилистам приходится его объезжать.
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