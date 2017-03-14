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«РЖД» выплатит 180 тыс. рублей травмированному на железной дороге мужчине

08:34 | 14.03.2017 | Происшествия

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Пензенский облсуд оставил без изменения решение Иссинского районного суда, по которому с ОАО «Российские железные дороги» взыскано 180 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу мужчины, получившего травмы.

«РЖД» выплатит 180 тыс. рублей травмированному на железной дороге мужчине

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Происшествие случилось 10 июня 2016 года на 30 км пикета №2 станции Булычево Куйбышевской железной дороги. Органом следствия в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава какого-либо преступления в действиях работников железной дороги», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что причиной случившегося послужили неосторожные действия самого мужчины, получившего травмы, находившегося в зоне повышенной опасности в сильной степени алкогольного опьянения.

«Суд возложил обязанность по возмещению причиненного вреда на ОАО «РЖД» как на владельца источника повышенной опасности независимо от его вины», — пояснила собеседница агентства.
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