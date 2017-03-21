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В зареченской квартире обнаружено мумифицированное тело женщины

12:10 | 21.03.2017 | Происшествия

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Заречный, 21 марта 2017. PenzaNews. Мумифицированное тело женщины 1962 года рождения обнаружено в квартире одного из домов на улице Светлой в Заречном Пензенской области.

В зареченской квартире обнаружено мумифицированное тело женщины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Труп был найден почти неделю назад — 15 марта, однако данный факт предан огласке только сейчас.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина, проводится проверка, направленная на установление обстоятельств случившегося.

«Со слов соседей, женщина проживала одна, общение с родственниками не поддерживала», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что следователи опрашивают родных и знакомых покойной.

По данным газеты «Наш город», жительница Заречного умерла еще в октябре 2016 года. Несмотря на то, что труп пролежал в квартире почти пять месяцев, он не разложился. Также при вскрытии квартиры отсутствовал специфический запах.
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