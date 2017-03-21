В зареченской квартире обнаружено мумифицированное тело женщины Происшествия

Заречный, 21 марта 2017. PenzaNews. Мумифицированное тело женщины 1962 года рождения обнаружено в квартире одного из домов на улице Светлой в Заречном Пензенской области.

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Труп был найден почти неделю назад — 15 марта, однако данный факт предан огласке только сейчас.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина, проводится проверка, направленная на установление обстоятельств случившегося.

«Со слов соседей, женщина проживала одна, общение с родственниками не поддерживала», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что следователи опрашивают родных и знакомых покойной.