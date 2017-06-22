Водитель экскаватора предстанет перед судом за смертельное ДТП в Пензе Происшествия

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении водителя экскаватора, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двоих человек, будет направлено в Железнодорожный районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

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«Днем 23 января водитель колесного экскаватора в состоянии опьянения двигался по федеральной автодороге М5 «Урал». На 644 километре обвиняемый не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность и возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не убедился в безопасности своего маневра и при повороте налево выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Chevrolet Tahoe», в котором находились водитель и семи пассажиров», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что в результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще три человека получили тяжелые травмы.