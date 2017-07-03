На пензенском предприятии в результате падения крюкового блока крана погиб рабочий Происшествия

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Следователи выясняют обстоятельства трагического инцидента, произошедшего на одном из предприятий Пензы, в результате которого погиб рабочий.

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«По версии следствия, в пятницу, 30 июня, при производстве работ на участке сталелитейного цеха произошло падение крюкового блока главного подъема электромостового крана. В результате сотруднику были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она пояснила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Детально устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказала собеседница агентства.