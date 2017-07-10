18:03:47 Понедельник, 10 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Из-за пожара в общежитии пензенского вуза пришлось эвакуировать 40 человек

09:58 | 10.07.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. 40 человек были эвакуированы во время тушения пожара, произошедшего в комнате общежития Пензенского государственного аграрного университета на улице Конструкторской поздно вечером в минувшее воскресенье, 9 июля.

Из-за пожара в общежитии пензенского вуза пришлось эвакуировать 40 человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выгорела комната на третьем этаже на площади 20 кв. метров. Спасен один человек. Погибших и пострадавших нет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что для устранения последствий пожара привлекались 26 человек и девять единиц техники.

«Сигнал поступил в 22.09, спустя 17 минут открытое горение было ликвидировано», — пояснили в пресс-службе.

Причины случившегося устанавливаются.
Актуальное
Читайте также
Жителей ряда населенных пунктов Пензенской области предупредили об отключении газа Вооруженная палкой жительница Сердобска напала на продавца торгового павильона
В Пензе рассмотрят возможность внедрения проекта «Школьная медицина» Вдвое уменьшен штраф, назначенный администрации Каменского района за ямы на дорогах
В трех селах Камешкирского района на несколько часов отключат газ Проверка организована по факту ДТП в Городищенском районе, в котором пострадали двое детей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама