Из-за пожара в общежитии пензенского вуза пришлось эвакуировать 40 человек Происшествия

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. 40 человек были эвакуированы во время тушения пожара, произошедшего в комнате общежития Пензенского государственного аграрного университета на улице Конструкторской поздно вечером в минувшее воскресенье, 9 июля.

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«Выгорела комната на третьем этаже на площади 20 кв. метров. Спасен один человек. Погибших и пострадавших нет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что для устранения последствий пожара привлекались 26 человек и девять единиц техники.

«Сигнал поступил в 22.09, спустя 17 минут открытое горение было ликвидировано», — пояснили в пресс-службе.

Причины случившегося устанавливаются.