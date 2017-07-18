Пензенский губернатор призвал чиновников на местах анализировать причины ДТП Происшествия

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Главы муниципальных образований Пензенской области должны ежемесячно вместе с сотрудниками ГИБДД анализировать причины произошедших ДТП и принимать меры по их недопущению на наиболее проблемных участках. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«Задача местной власти не только отремонтировать дороги, но и увидеть опасные моменты. Мы должны сообща бороться против того, чтобы гибли люди», — сказал он в ходе внепланового заседания комиссии по безопасности дорожного движения, состоявшегося во вторник, 18 июля.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, за 6 месяцев 2017 года в регионе зарегистрировано 772 ДТП, в результате которых 84 человека погибли и более 1 тыс. получили травмы различной степени тяжести.

93% аварий произошло из-за нарушений ПДД, в том числе правил обгона; 13% — по вине нетрезвых водителей.

По данным начальника управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Александра Курчатова, неудовлетворительные дорожные условия сопутствовали 67% ДТП, зафиксированных с начала 2017 года. Среди основных претензий — нечеткая горизонтальная разметка или ее отсутствие, недостаточное освещение, нехватка пешеходных переходов, дорожных знаков и барьерных ограждений.