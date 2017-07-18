19:22:04 Вторник, 18 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Ремонт теннисных кортов в спортивно-оздоровительном комплексе «Семейный». Пенза, 18 июля 2017 г.

Пензенский губернатор призвал чиновников на местах анализировать причины ДТП

17:36 | 18.07.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Главы муниципальных образований Пензенской области должны ежемесячно вместе с сотрудниками ГИБДД анализировать причины произошедших ДТП и принимать меры по их недопущению на наиболее проблемных участках. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский губернатор призвал чиновников на местах анализировать причины ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Задача местной власти не только отремонтировать дороги, но и увидеть опасные моменты. Мы должны сообща бороться против того, чтобы гибли люди», — сказал он в ходе внепланового заседания комиссии по безопасности дорожного движения, состоявшегося во вторник, 18 июля.

Читайте также

Среди пострадавших в ДТП у «КаГау» в Пензе есть девушка-подросток — ГИБДД

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, за 6 месяцев 2017 года в регионе зарегистрировано 772 ДТП, в результате которых 84 человека погибли и более 1 тыс. получили травмы различной степени тяжести.

93% аварий произошло из-за нарушений ПДД, в том числе правил обгона; 13% — по вине нетрезвых водителей.

По данным начальника управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Александра Курчатова, неудовлетворительные дорожные условия сопутствовали 67% ДТП, зафиксированных с начала 2017 года. Среди основных претензий — нечеткая горизонтальная разметка или ее отсутствие, недостаточное освещение, нехватка пешеходных переходов, дорожных знаков и барьерных ограждений.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области обустройство пешеходных переходов у школ завершат к 1 сентября В Пензе открыта предварительная запись в детский технопарк «Кванториум НЭЛ»
В Пензе ведутся работы по замене теплотрассы на площади Жукова и улице Чкалова В Тамале к 9 годам колонии приговорен мужчина, убивший собутыльника
В Пензенской области на пассажирских платформах установлено почти 60 навесов от непогоды В Пензенской области охотник не смог доказать в суде, что добыл свинью вместо кабана
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама