В Пензенской области за сутки сбили трех пешеходов Происшествия

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Три пешехода получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, произошедших в Пензенской области в минувший понедельник, 31 августа.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, напротив дома №5 на улице Кирова в Пензе, недалеко от памятника «Первопоселенец», водитель автомобиля «Daewoo Nexia» сбил женщину 1951 года рождения.

«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что в тот же день женщина-пешеход 1990 года рождения попала в больницу в результате наезда автомобиля «ВАЗ-21099» около базы «РЭХТ» на улице Перспективной.

«Напротив дома №1 на улице Центральной в городе Каменке водитель автомобиля «ВАЗ-21120» допустил наезд на пешехода 1983 года рождения», — сказали в отделе пропаганды.

В управлении уточнили, что пострадавший также был госпитализирован.

Причины этих ДТП выясняются.